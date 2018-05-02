محطة الكهرباء الشمالية بسبها تتعرض للتخريب والسرقة

تعرضت محطة سبها الشمالية 220 كيلو فولت يوم أمس الثلاثاء، والتي لم تدخل الخدمة بعد إلى عملية تخريب وسرقة، لغرض بيع كوابل النحاس والمعدات الكهربائية.

وأكد مصدر بالشركة العامة للكهرباء أن المحطة بها محولين بسعة ( MVA125 ) وتعتبر هذه المحطة المنقذ الوحيد من ناحية الاحمال المتزايدة في مدينة سبها وكانت هذه المحطة ستدخل الخدمة نهاية سنة 2010 م .

وقد سبق وأن تم سرقة وتخريب أبراج 400 كيلو فولت ومحطة وادي الأريل 220 كيلو فولت قبل اسابيع ومحطة سبها 400 كيلو فولت، والآن توقف مشروع محطة أوباري الغازية ما يفاقم مشاكل الكهرباء في المنطقة الجنوبية.

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