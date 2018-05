المتوسط:

أعلنت وحدة الشئون المالية في مكتب الخدمات الضمانية المرج، موعد صرف مرتبات شهري مايو الجاري ويونيو المقبل.

ومن جانبه، أوضح مدير وحدة الشئون المالية في المكتب، عبد الله الكيلاني، أن المرتبات ستصرف يوم الأربعاء المقبل، مضيفًا أن الوحدة ستودع في نفس اليوم المعاشات عن شهر مايو ويونيو في مصارف المدينة.

وأضاف “الكيلاني”، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة، بشأن صرف المعاشات للمضمونين بنظام الضمان الاجتماعي.

وتابع: “ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، الدكتور إدريس أحفيظة، والذي وجه بضرورة صرف معاشات المتقاعدين ومرتبات الموظفين بصندوق الضمان الاجتماعي عن شهري مايو ويونيو 2018م مقدما قبل يوم 05 مايو كحد أقصى”.

The post «مالية المرج» تعلن موعد صرف مرتبات شهري «مايو ويونيو» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية