هذا ما يعانيه مرضى الكلى بمستشفى غات بعد توقف محطة التحلية

ليبيا – أعربت رئيس اللجنة العليا للكلى بوزارة الصحة ماجدة موسى عن إستيائها من تعطل محطة تحلية المياة الأمر الذي يزيد من معاناة مرضى قسم الكلى بمستشفى غات العام.

ماجدة موسى قالت خلال مداخلة هاتفية غبر برنامج ” حصاد ليوم” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين تابعتها صحيفة المرصد إن المحطة تعطلت على الرغم من إستبدال الأجهزة المستخدمة بها وتجديدها منذ فترة قصيرة.

رئيس اللجنة العليا للكلى لفتت إلى قيام الشركة الموردة للجهاز بتجهيز محطة جديدة لتركيبها بغات بعد نقلها عن طريق الجو من مطار معيتيقة لأسباب تتعلق بالجانب الأمني للطرق البرية.

وأكدت على مراعاتهم لطبيعة المياة في المحطة الجديدة حيث ستتم عملية تحلية المياه قبل تركيب المحطة التي ستكون طبق مواصفات المياه الموجودة بالمدينة.

وبيّنت ماجدة موسى أن اللجنة بدأت بإتباع خطة بديلة للتخفيف من معاناة المرضى عن طريق نقلهم من غات إلى مستشفى أوباري التي من المزمع تزويدها بالمشغلات والمستلزمات الإضافية لإستقبال المرضى الجدد وتأمين حالة الغسل، كاشفةً عن نقلهم 13 حالة من المرضى لغاية الآن.

وحمّلت رئيس اللجنة العليا للكلى بوزارة الصحة الشركة الموردة للجهاز مسؤولية تدريب الفريق داخل المركز، مضيفةً أن المشكلة تكمن في عسر الماء حيث يفترض إنشاء محطة تحلية قبل هذه المحطة الحالية لتخفيف الحمل عليها وعدم تكرار توقفها.

ماجدة موسى دعت الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مرضى الكلى بمستشفى غات من خلال المساعدة بنقلهم لتلقي العلاج وعدم تحميل وزارة الصحة أو الدولة فقط مسؤولية إيجاد حل لهذه المشكلة.

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