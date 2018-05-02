صوان: نرحب بدعوة صالح لإجراء الانتخابات

رحب رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان بدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنها الحل الأمثل لإنهاء الانقسام وتوحيد البلاد، وإزالة ركام الأجسام التي خلفتها المراحل الانتقالية.

وأضاف صوان في تصريحات صحفية أنه بالانتخابات يمكن تأسيس شرعية جديدة على أساس الصندوق، داعيا مجلسي النواب والدولة للتوافق “عاجلا “على الأساس التشريعي الذي ستجري على أساسه الانتخابات.

وأوضح صوان أن تعديل الاتفاق السياسي والسلطة التنفيذية هو بالأساس مطلب لمجلس النواب، مبينا أنه لا وقت يسعف الأطراف السياسية لإجراء المزيد من المفاوضات لتعديل الاتفاق السياسي

وبين صوان أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى عدة أشهر، لكن الأهم هو الوضع الاقتصادي ومعاناة المواطن التي لا تحتمل أي انتظار أو تأجيل. وفق قوله.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الحالي، مؤكدا أن المجتمع الدولي يدعم هذه الانتخابات.

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