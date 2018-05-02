قبيلتي أولاد سليمان والمقارحة يلتقيان لرأب صدع الجنوب الليبي

عين ليبيا

اجتمع يوم أمس الثلاثاء أعيان قبيلتي أولاد سليمان والمقارحة في منطقة قيرة الشاطئ بعد زيارة قام بها مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان إلى قبيلة المقارحة.

حيث أصدر المجتمعون بياناً مشتركاً جاء فيه: «من منطلق الأخوة الاجتماعية الأصيلة، ومن دواعي الحرص الوطني الشامل، التمت والتقت القبيلتان في أجواء حارة تسودها الروابط الرصينة وتعمقها جذور التاريخ الممتدة وتتواصل ملاقاتها عبر النسيج الاجتماعي الذي نحرص عليه كثيراً».

هذاوتضمن البيان ايضاً «تؤكد القبيلتين على وحدة التراب الليبي، ودعمهما لمؤسسات الدولة، والتأييد الكامل والمطلق لأعمال القوات المسلحة العربية الليبية كما أعلنت القبيلتان بأن مصلحة فزان تكمن في استتباب الأمن وسيادة القانون كما طالبت القبيلتان كافة مكونات وقبائل الجنوب بأن تدرك خطورة المرحلة مع تقديرها الكامل لكل المساعي الطيبة في رأب الصدع ومعالجة كل القضايا والمشاكل».

كما أكدت القبيلتان على حرمة الدم الليبي حسب البيان وإلى ضرورة تحكيم العقل بدل السلاح داعين إلى وحدة الصف ولم الشمل والتآخي والتسامح.

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