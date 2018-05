المتوسط:

غاد، محمد طاهر سيالة، وزير الخارجية، صباح اليوم الأربعاء، مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، متوجهاً إلى العاصمة موسكو بجمهورية روسيا الاتحادية.

حيث تأتي زيارة الوزير محمد سيالة لروسيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

