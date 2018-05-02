عاشور يبحث الأوضاع الأمنية في منطقة قصر بن غشير

أكد وزير الداخلية المفوض العميد عبدالسلام عاشور على ضرورة التقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية بمنطقة قصر بن غشير.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الداخلية إلى منطقة قصر بن غشير ومديرية الأمن في المنطقة أمس الثلاثاء.

حيث عقد عاشور خلال الزيارة اجتماعاً مع مدير مديرية أمن قصر بن غشير، ورؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة في المديرية، إلى جانب عدد من أعيان وحكماء المنطقة، لمناقشة الوضع الأمني ودعم الأجهزة الأمنية والارتقاء بمستوى الأمن بمنطقة قصر بن غشير.

هذا ووجه وزير الداخلية المفوض في ختام جولته، على ضرورة فرض الأمن، وضبط الخارجين عن القانون، والعمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود والإهتمام بالعمل المناط بهم .

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