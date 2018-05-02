شركة المقاولون العرب المصرية تستعد للعودة للعمل في بنغازي

العنوان-بنغازي

قامت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي فوزيه الفرجاني ود.فرج المهدوي بلقاء عمل مع رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب م/محسن صلاح الدين والمهندس/محمد يوسف والدكتور محمد انس البشوتي لدعم عودة الشركة للعمل في ليبيا وإعادة إعمار البنية التحتية في أكثر من منطقة في مدينة بنغازي.

كما قامت الفرجاني بالاطلاع علي أهم المشكلات التي تواجه الشركة من أجل العودة للعمل علي إزالة العقبات وفتح الطريق للتعاقد مع الشركة مرة اخري وانتهى الاجتماع بدعوة فريق عمل من الشركه لزيارة بنغازي للاتفاق على المشروعات في مدة أقصاها أسبوعين.

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