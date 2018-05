المتوسط:

أعلنت مراقبة الخدمات المالية بمدينة بنغازي، بدء صرف مرتبات كل القطاعات بالبلدية عن شهري يناير فبراير.

وأوضحت مراقبة الخدمات، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أنه سيتم إحالة المرتبات تباعًا إلى المصارف ابتداءً من يوم الأربعاء.

يشار إلى أن كافة القطاعات في مدينة بنغازي وشرق ليبيا لم تستلم مرتباتها منذ أربعة أشهر.

