مركز مكافحة الأمراض يطلق حملة توعوية حول ” ارتفاع ضغط الدم”

طرابلس 02 مايو 2018 (وال) _ أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض صباح يوم أمس الثلاثاء في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس حملة توعوية حول ” المسح الوطني لقياس ارتفاع ضغط الدم ” .

هذا وشاركت في الحملة مجموعة كبيرة من الكوادر الطبية والجهات المتخصصة من بينها الجمعية العالمية للضغط، و الجمعية الليبية للقلب، و قسم مكافحة أمراض القلب الوعائية، و ضغط الدم في المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتهدف هذه الحملة التي ستستمر طيلة الشهر الجاري إلى توعية المواطنين بمخاطر ارتفاع ضغط الدم وسبل الوقاية منه و كيفية السيطرة عليه.

و يشار إلى أن الحملة ستقام في عدة أماكن بمدينة طرابلس من بينها ميدان الفروسية و مطار معيتيقة الدولي ، وكذلك في باقي المدن الليبية خلال الأيام القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن ارتفاع ضغط الدم يعتبر سبباً لوفاة أكثر من 10 مليون شخص سنوياًفي جميع أنحاء العالم , وهو يسمى القاتل الصامت، حيث يؤدي ارتفاعه إلى الإصابة بالنوبات القلبية و السكتات الدماغية والفشل الكلوي و العمى و تمزق الأوعية الدموية وتلف الدماغ . (وال_طرابلس) أ ج / هــ ع

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