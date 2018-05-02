بلدية سرت تحتضن ندوة حول الدستور والاستفتاء

احتضنت بلدية سرت، أمس الثلاثاء، ندوة حول الاستفتاء والدستور، نظمها حراك الدستور أولا بالتعاون مع لجنة التنمية والموارد البشرية بالبلدية.

وأوضح المتحدث باسم المجلس البلدي سرت، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أنه تم خلال الندوة مناقشة أهمية الاستفتاء لإنهاء المرحلة الانتقالية ليكون الشعب سيد مصيره، وملكية الشعب في رفض وقبول الدستور، مشيرا إلى أن الندوة شهدت حضور نخبة مدينة سرت من أعضاء المجلس البلدي ونشطاء ومنظمات مجتمع مدني وصناع قرار داخل البلدية.

يشار إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية التي يعقدها الحراك في كافة ربوع ليبيا وبحضور أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

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