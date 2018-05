المتوسط:

أكد مصدر محلي، وفاة عنصر أمن شرطة تابع لحرس مفوضية الانتخابات في غوطة الشعال بالعاصمة طرابلس إثر مواجهات واشتباكات مسلحة مع مجهولين.

وأضاف المصدر، أنه حدثت مواجهات مسلحة بالقرب من مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس، موضحًا أن مجموعة ملثمة قامت بالهجوم وهناك جراحى من الشرطة .

