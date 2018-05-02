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مصحة الجبل بالزنتان تفتح أبوابها لأصحاب التأمينات الطبية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي فرع الجبل الغربي، أن مصحة الجبل الطبية الإيوائية بالزنتان شرعت في استقبال حالات التأمين الطبي للمتعاقدين من موظفي الصندوق على مستوى منطقة الجبل الغربي.

وأوضح المكتب الإعلامي للصندوق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التأمين الطبي الجديد يشمل الكشف الكامل والعمليات الجراحية بأنواعها والإيواء في مختلف التخصصات الطبية، وعـليه يرجي من المعنيين إحضار إثبات هوية عـنـد زيارة المـصحة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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