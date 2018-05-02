لجنة التنمية والموارد البشرية ببلدية سرت تنظم لقاء عمل حول “مشروع مسودة الدستور الليبي”

سرت 02 مايو 2018 (وال) – نظمت لجنة التنمية والموارد البشرية ببلدية سرت لقاء عمل حول مشروع “مسودة الدستور الليبي”.

هذا وشارك في لقاء العمل أعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدكتور محمد الزايدي عن مدينة الخمس ومحمد الحواسي عن الجبل الغربي والأستاذ جمال الغزال عن سرت.

وشارك رئيس أعضاء المجلس البلدي سرت وعدد من الأساتذة ومندوبي مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والقانونيين والإعلاميين والنشطاء ببلدية سرت.

وقدم أعضاء الهيأة خلال لقاء العمل شرحاً مبسّطاً عن مراحل مشروع مسودة الدستور الليبي والخطوات التي شملها مشروع الدستور , حيث فتح بعدها باب النقاش للحضور الذين أكدوا على أهمية الدستور كمرحلة مهمة من أجل إخراج الوطن من المأزق الحالي.

وأبدى أعضاء الهيأة استعدادهم للمشاركة في لقاءات عمل أخرى لإيضاح كل ما يتعلّق بمسودة الدستور. (وال – سرت) ع ط / هــ ع

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