حفتر يلتقي آمر الكتيبة 101 مشاة.. والسبب

قام آمر الكتيبة 101 مشاة والتابع إلى منطقة الخليج العسكرية النقيب محمد ابسيط، مساء أمس الثلاثاء، بزيارة إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر.

وأوضح مكتب الإعلام بمنطقة الخليج العسكرية، أن زيارة ابسيط جاءت بعد تكليفه بالمشاركة في معارك تحرير مدينة درنة من المجموعات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسيطر على المدينة.

يشار إلى أن الجيش الليبي يستعد هذه الأيام لاقتحام مدينة درنة وتحريرها من المجموعات الإرهابية التي تسيطر عليها منذ سنة 2011.

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