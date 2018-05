انفجار يستهدف مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس

المتوسط:

أكد مصدر محلي، أن مجهولين استهدفوا مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس، موضحًا أن الانفجار كان في وسط المقر.

وأوضح المصدر، أن الأمن المركزي طرابلس اشتبك مع 4 مسلحين هاجموا مقر مفوضية الانتخابات بمنطقة غوط الشعال وأضرموا النيران بالمبنى.

ومن جانبه، أكد مدير عام مفوضية الانتخابات، سعيد القصبي، في تصريحات صحفية، أن الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس كان انتحاري.

وكان أكد مصدر محلي، وفاة عنصر أمن شرطة تابع لحرس مفوضية الانتخابات في غوطة الشعال بالعاصمة طرابلس إثر مواجهات واشتباكات مسلحة مع مجهولين.

