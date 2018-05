ليبيا تشارك ورشة عمل حول تحديات قطاع المياه بالأردن

المتوسط:

نظمت منظمة اليونسيف ورشة عمل حول التحديات التي تواجه الدول العربية في مجالات المياه والصرف الصحي والبيئة، وذلك في العاصمة الأردنية عمان.

وشارك في الورشة عبدالله بن إدريس من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر إلى جانب المعتمد السنوسي عن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وقدم بن إدريس خلال الورشة، شرحاً وافياً حول إستراتيجية النهر الصناعي فى مواجهة التحديات الهائلة التي تواجهه على المدى القريب والبعيد.

