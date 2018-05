المتوسط:

كشفت مصادر مسئولة، هوية مفجري مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، موضحة أنهم تابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن عنصرين من تنظيم داعش يلبسان أحزمة ناسفة اقتحم مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس وحدث الانفجار.

واضافت المصادر أنه حدث اشتباكات مع عناصر الأمن بالمفوضية عقبها تفجير أحد المباني بالمقر.

The post مصادر: «داعش» وراء تفجير مقر «مفوضية الانتخابات» بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية