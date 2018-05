غدا.. مؤتمر صحفي حول سرقة وتخريب حقول آبار مياه منظومة الحساونة

المتوسط:

أعلنت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن عقد مؤتمر صحفي حول استمرار الاعتداء والسرقة والتخريب والنهب التي تتعرض لها حقول آبار مياه منظومة الحساونة سهل الجفارة وخطوط ومسار منظومات مشروع النهر الصناعي، بمختلف المواقع.

وأكدت إدارة الجهاز، في بيان لها، أن المؤتمر تقرر عقده صباح يوم الخميس 3 مايو 2018، بقاعة الاجتماعات بمقر منظومة الحساونة سهل الجفارة بمنطقة قصر بن غشير بمدينة طرابلس في تمام الساعه الحادية عشر.

وأضاف البيان، «أن هذه الاعتداءات تعد اعتداء صارخاً على مقدرات الشعب الليبي وتدميراً لمعادلة الحياة الطبيعية في ليبيا ووقف للإمداد المائي إلى أكثر من مدينة يتم إمدادها بالمياه عن طريق هذه الآبار التي تتعرض للانتهاك من قبل الخارجين عن القانون».

