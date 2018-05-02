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بلدي سرت يعقد اجتماعاً لمناقشة المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سرت 02 مايو 2018 (وال) – عقد أعضاء المجلس البلدي سرت بديوان البلدية اجتماعاً ضم مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية و ورؤساء ومندوبي مؤسسات المجتمع المدني.

وحضر الاجتماع منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDB ) بسرت الدكتور القذافي البطي.

هذا وناقش المجتمعون في الاجتماع كافة المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في البلدية ، والعمل على توفير الأدوية والمعدات الطبية للمرافق الصحية.

وناقشوا أيضاً احتياجات الأسر من أصحاب المساكن المتضررة، ووضع آلية من شأنها تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني في البلدية. ( وال – سرت ) ع ط / هــ ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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