«بلخير»: سقوط 3 قتلى في تفجير مفوضية الانتخابات

أكد عضو مفوضية الانتخابات فى ليبيا، عبد الحكيم بلخير، سقوط 3 قتلى فى تفجير لمقر المفوضية الانتخابات فى العاصمة طرابلس، عقب تفجير عنصرين من تنظيم داعش يرتديان أحزمة ناسفة لأنفسهما داخل مقر المفوضية العليا للانتخابات فى العاصمة طرابلس.

وقال «بلخير»، في تصريحات صحفية، «إن قتلى وجرحى سقطوا جراء التفجير، موضحا أن عناصر الأمن بمفوضية الانتخابات فى طرابلس اشتبكوا مع المقتحمين فى محاولة لمنعهم من تفجير أنفسهم داخل المقر المفوضية، مشيرا إلى هروع سيارات الإسعاف لمقر المفوضية.

