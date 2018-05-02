تفاصيل الاشتباكات قرب المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس

اندلعت بالعاصمة طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة بالقرب من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بغوط الشعال.

وكشف شاهد عيان، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي يلبسان أحزمة ناسفة، قاما باقتحام مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، و اشتبكا مع عناصر الأمن بالمفوضية ما أسفر عن مقتل وإصابة أحد أفراد الشرطة، مؤكدين أن هناك أصوات اشتباكات عالية وأصوات تفجير داخل مقر المفوضية.

من جهته أكد مدير عام مفوضية الانتخابات، في تصريحات صحافية أن الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس كان انتحاري، فيما أوضح مدير إدارة الأمن المركزي محمد الدامجة أن المسلحين لا يزالون داخل مقر المفوضية، مشيرا إلى أن قوات الأمن المركزي تحاصر المقر.

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