«معرض بنغازي» يكرم «أصحاب الأعمال» ويسلمه درعًا لجهوده التنموية

كرم رئيس إدارة معرض بنغازي الدولي، رئيسة مجلس أصحاب الأعمال فرع بنغازي، فوزية الفرجاني بتسليمها درعا تقديرا لجهودها التنموية في ليبيا.

وجاء التكريم على هامش زيارة “الفرجاني”، لمقر إدارة معرض بنغازي الدولي، حيث التقت رئيس إدارة معرض بنغازي الدولي، بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة في ليبيا صالح العبيدي.

وأكدت “الفرجاني”، أن زيارتها إلى مقر معرض بنغازي بهدف بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين إدارة معرض بنغازي ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والتحضير.

وكانت قد شاركت فوزية الفرجاني رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي في انطلاق معرض ملتقي بنغازي الدولي للنفط والغاز بشركة الخليج العربي للنفط صباح اليوم السبت الموافق 28/4/2018.

