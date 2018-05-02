الكفرة تبارك عودة المشير وتجدد دعمها للجيش ورفضها لمشاريع الفتنة

احتفلت مدينة الكفرة أمس الثلاثاء، بعودة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إلى أرض الوطن .

ووفقاً للمكتب الإعلامي في بلدية الكفرة، ألقيت في المناسبة عدد من الكلمات من عميد البلدية، وآمر المنطقة العسكرية، ورئيس مجلس الحكماء ورئيس مجلس أعيان قبيلة التبو، قدموا خلالها التهنئة للقائد العام، كما جددوا دعمهم للجيش الليبي، ورفضهم لمشاريع الفتنة التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام .

يذكر أن الاحتفال ضم كافة مكونات بلدية الكفرة وقبائلها المختلفة، وبحضور آمر منطقة الكفرة العسكرية، إلى جانب عميد البلدية، ورئيس مجلس الحكماء ومدير مديرية الأمن، بالإضافة إلى مدير مديرية الجمارك ومدير جهاز الحرس البلدي وعدد كبير من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحرس البلدي وأعيان المنطقة من كافة المكونات .

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