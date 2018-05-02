طرابلس.. استنفار أمني عقب هجوم انتحاري على مفوضية الانتخابات

يشهد محيط منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس، حالة من الاستنفار الأمني مع انتشار مكثف لسيارات الإسعاف، عقب هجوم انتحاري تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم الأربعاء.

وأكد شاهد عيان من العاصمة طرابلس، في تصريح خاص لـ” بوابة افريقيا اللإخبارية”، أن سكان المدينة لا يزالوا يسمعون أصوات رماية متقطعة من حين إلى أخر، موضحا أن الهجوم تم بواسطة عناصر ملثمة يرجح انتمائها لتنظيم داعش الإرهابي، كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، قاموا بإضرام النيران بالمبنى.

هذا وأعلنت مديرية أمن طرابلس سقوط قتلى وجرحى في الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات، فيما لم يتم الإعلان عن الحصيلة الأولية لأعداد الضحايا.

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