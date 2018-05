المتوسط:

أكدت مصادر مسئولة بمفوضية الانتخابات ارتفاع ضحايا تفجير مقر المفوضية بطرابلس إلى 7 أشخاص بينهم أعضاء فى المفوضية، مشيرة إلى إصابة العشرات من أعضاء المفوضية والمدنيين فى التفجير.

وهاجم المقر عنصران من تنظيم داعش الإرهابى يرتديان أحزمة ناسفة، واللذان فجرا أنفسهما داخل مقر المفوضية العليا للانتخابات فى العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر «إن عدد القتلى والجرحى مرشح للزيادة خلال الساعات المقبلة، موضحة أن عناصر الأمن بمفوضية الانتخابات فى طرابلس اشتبكوا مع المقتحمين فى محاولة لمنعهم من تفجير أنفسهم داخل مقر المفوضية، مشيرا إلى هروع سيارات الإسعاف لمقر المفوضية.

The post مصادر: ارتفاع ضحايا تفجير مفوضية الانتخابات لـ 7 أشخاص appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية