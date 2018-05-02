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تواصل أعمال لجنة إزالة المباني العشوائية في بلدية ترهونة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

ترهونة 02 مايو 2018 (وال) – تواصل لجنة إزالة المباني العشوائية والآيلة للسقوط في بلدية ترهونة عملها في هدم وإزالة المباني العشوائية والقديمة داخل مخطط مدينة ترهونة.

وأوضح رئيس لجنة إزالة المباني العشوائية محمود جمعة أن اللجنة ستواصل عملها بإزالة المباني العشوائية والتي تم بناءها مخالفة للقانون وفتح مسارات لطرق جديدة وإنشاء حدائق ومحطات خاصة بالسيارات بالمدينة.

الجدير بالذكر أن إدارة خدمات النظافة بترهونة نظمت حملة شملت كافة حدائق وشوارع المدينة هادفة إلى الاهتمام بالمظهر العام وإظهار المدينة بمظهر حسن. (وال – ترهونة) ع ط / هــ ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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