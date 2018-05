المتوسط:

أعلن آمر غرفة عمليات المشتركة في طرابلس، اللواء عبد الباسط مروان، السيطرة على الأوضاع في محيط المفوضية، مؤكداً أنه تم إخماد الحريق بالمبني.

وأوضح “مراون”، في تصريحات تليفزيونية، أن تنظيم داعش الإرهابي وراء تفجير بوابة المفوضية العليا الانتخابات.

وأضاف آمر غرفة عمليات المشتركة في طرابلس، أن التفجير الذي تم بواسطة انتحاريين اثنين أسفر عن مقتل شخصين من أفراد الأمن.

