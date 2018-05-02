الكهرباء تدرس استيراد نحو 2000 ميغاواط

خاص

ناقش فريق مختص من الخبراء والفنين بوزارة الكهرباء اليوم م ملف استيراد الكهرباء من مصر والذي بموجبه ستستورد ليبيا نحو 2000 ميغاواط .

المقترج جاء بهدف تقليص مخاطر النقص في الكهرباء في موسم الصيف نظرا لكثرة استخدام التيار الكهربائي ويضاف إلى هذا اعتزام الشركة ادخال بعض محطات الكهرباء للصيانة وكذلك تفاديا للنقص جراء بعض اعمال التخريب التي من الممكن حدوثها.

وقال حسن الضاوي عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في السنوات الأخيرة تقف ليبيا على وشك التعرض للنقص في الكهرباء نتيجة تعدي المواطنين علي محطاتها وابراجها وكذلك نظراً لتأجيل تنفيذ خطط التطوير التي كان من المزمع تنفيذها مضيفا المتوقع أن يحصل نقص في الكهرباء بسبب الضغط الشديد في قمة ساعات الاستهلاك.

يذكر بأنه تم خلال العام الماضي تعرض قطاع الكهرباء الي نقص حاد انتج عنه انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في كامل ربوع ليبيا وتكرار حدوث حالة الاظلام التام وهو مادفع الي التفكير ومناقشة امكانية الربط الكهربائي مع تونس من أجل التوفير في بناء محطات الطاقة والاعتماد على الفوارق في الطلب في ساعات الاستهلاك العالي من أجل توفير التيار الكهربائي بشكل منتظم في حالت وقوع خلل في إنتاج الطاقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية