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عاجل: تفجير انتحاري يستهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / الجريدة التونسية
الجريدة التونسية
مصدر الخبر / الجريدة التونسية

استهدفت مجموعة من المسلحين بينهم انتحاري مقر اللجنة الانتخابية الليبية في العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم المفوضية خالد عمار، قوله إنه فرّ من المبنى مع موظفين آخرين بعد الهجوم، لافتا إلى أن المعتدين دخلوا مكاتب اللجنة وأضرموا النار فيها.

من جانبها، نقلت صحيفة “بوابة الوسط” الليبية عن شهود عيان في موقع الحادث، إن عناصر من تنظيم “داعش” اقتحموا صباح اليوم مقر اللجنة العليا للانتخابات وأطلقوا عيارات نارية داخل المقر، مما تسبب في إصابة بعض الحراس.

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الجريدة التونسية

الجريدة التونسية

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