ارتفاع اسعار اللحوم بقرب شهر رمضان المبارك

خاص

نبه رئيس لجنة الأزمة ببلدية طرابلس الكبري هشام الهاشمي بن يوسف في خطاب رسمي موجه لعدد من المؤسسات الرقابية والتفتيشية والتنفيذية الي الارتفاع الفلكي في اسعار اللحوم بمختلف انواعها بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وطالب “بن يوسف” بضرورة التدخل السريع لكبح جماح هذه المادة الغذائية الاساسية للمواطن مفيدا بان اسعار اللحوم الحمراء تتراوح ما بين (35 – 45) دينار للكيلو الواحد فيما يبلغ سعر لحوم الدواجن مبلغ 10.50 دينار للكيلو واحد فيما تفرض في نسبة زيادة في حال البيع بالبطاقة المصرفية.

أسعار اللحوم شهدت استقرارا على مدار الشهرين الماضيين نتيجة ضعف الإقبال عليها لارتفاع أسعارها.

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