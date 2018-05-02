المتوسط:

أعلن مدير عام المفوضية العليا للانتخابات، سعيد القصبي، أن النيران بمبني مفوضية الانتخابات مازالت مشتعلة حتى الأن.

وأوضح “القصبي”، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن عدد الجرحى والقتلى في تزايد ولا نستطيع تحديد العدد الأن.

وكانت قد كشفت مصادر مسئولة، هوية مفجري مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، موضحة أنهم تابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن عنصرين من تنظيم داعش يلبسان أحزمة ناسفة اقتحم مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس وحدث الانفجار.

The post «القصبي»: النيران بـ«المفوضية» مازالت مشتعلة وعدد الجرحى في تزايد appeared first on صحيفة المتوسط.

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