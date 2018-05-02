تفجير مفوضية الانتخابات..تحذيرات للمواطنين بعدم الاقتراب من موقع التفجير

أهابت الإدارة الـعامة للبحث الجـنائي بالعاصمة طرابلس، جميع المواطنين بعدم الاقتراب من موقع التفجير الإرهاب الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال.

وقال مصدر من داخل المفوضية العليا للانتخابات أن انتحاريين دخلا للمفوضية وأثناء دخولهما قاما بقتل اثنين من أفراد الشرطة المتواجدين في البوابة وانطلقا داخل المفوضية حيث فجرا نفسيهما داخل المقر، مضيفا أن التفجير الانتحاري المزدوج أسفر عن سقوط سبعة قتلى كحصيلة أولية، وبهذا يكون مجموع القتلى 9 من الشرطة، إضافة للانتحاريين.

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