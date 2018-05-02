موسع -عودة الهدوء إلى طرابلس بعد صباح دامي

العنوان-طرابلس

هاجم عناصر تابعون لتنظيم داعش الإرهابي صباح اليوم الأربعاء مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال بطرابلس مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى .

وقالت مصادر متطابقة إن عنصرين من التنظيم الإرهابي يرتديان أحزمة ناسفة مقر المفوضية واشتبكا مع رجال الأمن ، وبعد تضييق الخناق عليهم فجر أحدهم نفسه داخل اروقة مبنى المفوضية وهو ماتأكدت منه العنوان عبر فيديو تحصلت عليه للهجوم

هذوأكد مراسلنا وقوع أشتباكات عنيفة في المنطقة المحيطة بمقر المفوضية مما يدل على أن المهاجمين كانوا أكثر من اثنين .

وأشار مراسلنا إلى توقف الاشتباكات بشكل نهائي حاليا وعودة الحركة لبعض الشوارع التي أغلقت بسبب الاشتباكات التي بحسب متحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات إلى وقوع 7 قتلى في حصيلة أولية .

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