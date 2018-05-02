كعيم : هكذا تآمرت قطر على دول المنطقة.. والحكومة الليبية سربت تسجيلات الحمدين مع القذافي لهذا السبب

ليبيا – كشف نائب وزير الخارجية في آخر حكومة ليبية والمتحدث باسمها قبل إسقاط النظام السابق خالد كعيم عن إرسال الحكومة في حينها إلى ثلاث دول عربية مكتبة صوتية بتسجيلات سرية لكل من أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ووزير خارجيته حمد بن جاسم خلال لقاءاتهما مع العقيد معمر القذافي ومن بين تلك التسجيلات ما تم تسريبها عنها من مخططات تآمرية ضد المملكة العربية السعودية.

كعيم أكد في حوار أجرته معه صحيفة “البيان ” الإماراتية تابعته صحيفة المرصد على أنه لم يتم اعتماد أي تدخل تقني على التسجيلات مشيراً إلى تعمد القذافي الصمت خلال تلك المحادثات سواء كانت مباشرة أو عبر الهاتف ليتم تسجيلها كاملة كونها شهادة على تآمر “الحمدين” على الدول العربية.

وقال إن السلطات الليبية قامت قبل “سقوط طرابلس” بإرسال كل التسجيلات إلى ثلاث عواصم عربية من بينها الرياض، مضيفاً أن القذافي كان في خلاف حاد مع أمير قطر بعد أن اكتشف حقيقة الخطط التي يعدها نظام الدوحة ضد عدد من الدول العربية وأن المشكلة الحقيقية انطلقت في أكتوبر 2010 عندما كان القطريون يسعون للزج بليبيا في مؤامراتها بالمنطقة على حد قوله.

وتابع قائلاً:”في ديسمبر 2010 استقبلنا رئيسي جهازي المخابرات المغربي والجزائري وكشفنا لهما حقيقة التآمر القطري على بلديهما وفي تونس كانت هناك مشكلة متعلقة برغبة قطر في الاستحواذ على إحدى شركات الاتصالات وقد نجحت في الصفقة بعد أن دخلت في شراكة مع صخر الماكطري صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وما نعرفه أن نظام الدوحة كان في كل مناسبة يعبر عن عدائه للنظام المصري وللمملكة العربية السعودية ولا يخفي أنه كان منذ العام 1996 يعد للتآمر عليهما بدعوى أنهما كانا يسعيان لمناصرة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي أطاح به ابنه غدراً في يوليو 1995″.

وفي ما يتعلق بعلاقة قطر بإخوان ليبيا أوضح كعيم أن الدوحة كانت تؤوي منذ فترة طويلة عدداً من الإسلاميين الليبيين وقد فتحت لها فضاء “الجزيرة.نت” في إطار مخطط لضرب دول المغرب العربي كافة بينما كانت تدعم التقسيم في السودان بحسب تعبيره.

كعيم بيّن قائلاً :” الولايات المتحدة كانت ضد التقسيم خشية أن تصيب عدواه بقية الدول الأفريقية بينما كانت أوروبا معه وقد سعى القذافي بقوة لمنع انفصال الجنوب واتجهنا إلى الخرطوم وجلسنا مع كبار المسؤولين بينهم مصطفى عثمان إسماعيل وجان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي آنذاك ودعونا حكومة الخرطوم إلى أن تتخلى عن قوانين الشريعة التي كان الانفصاليون يبررون بها دعواتهم للتقسيم لكننا فوجئنا بأن قطر كانت تمول عملية الانفصال وتصرّ على إتمامها مستفيدة من علاقاتها الوطيدة بالرئيس عمر حسن البشير منذ أن كان ضابطاً في الجيش القطري”.

وإعتبر أن مشكلة قطر مع ليبيا أنها كانت تحاول أن تكون عرّاب ليبيا في المحافل الدولية والإقليمية وكانت تريد احتواء البلاد لغرض توريطها في صراعات “لا ناقة لنا فيها ولا جمل” وتم إكتشاف ذلك أثناء القمة العربية بمدينة سرت في أكتوبر 2010 عندما طرحت ليبيا جملة من الاقتراحات لإحداث إصلاحات في الجامعة العربية وسعت قطر للركوب على ذلك.

ولفت أنه”خلال قمة سرت كان من المفترض أن يترأس العقيد معمر القذافي اجتماع اللجنة الخماسية لمبادرة السلام العربية ولكن طلب أن ترأسه قطر لأنها وفق تعبيره الوكيل الرسمي لإسرائيل وهو ما حدث فعلاً”، مؤكداً على أن قطر استفادت من الخلافات البينية العربية كالخلاف ( الليبي- السعودي) و (الخلاف السعودي- السوري) و (الخلاف المغربي- الجزائري) للقيام بأدوار تآمرية ضد العرب جميعاً كما كانت حريصة على تجنيد آلاف العرب المقيمين في أوروبا ووظفت عدداً كبيراً منهم في الدوحة لخدمة مشروعها التخريبي.

وتابع “مما زاد في توتر العلاقات قرار ليبيا بإلغاء عقدي الاستثمار القطري في مشروعي باب المدينة والعين الزرقاء بينما كان تنظيم الحمدين يصر على أن يدخل جهاز الاستثمار القطري في تشاركيات استثمارية معنا وقد مارس ضغوطاً علينا وكان حمد بن خليفة وحمد بن جاسم لا يزوران ليبيا إلا ومعهما مسؤول الجهاز”.

وإستطرد حديثه “إن مشكلاتنا مع قطر كانت كثيرة منها كذلك هرولة نظام الدوحة للتطبيع مع إسرائيل وإصراره على استضافة المسؤولين الصهاينة على شاشة قناة الجزيرة لتلميع صورتهم مقابل الإساءة المتعمدة وخاصة لمصر والمغرب والجزائر وهو ما كان محل احتجاج من ليبيا”.

أما عن علاقة قطر بالإخوان فقد قال كعيم :”قطر استضافت مؤتمرات للإخوان منذ 2002 وقد دعيت ليبيا للحضور ومن باب الاطلاع أرسلنا مبعوثين لاكتشاف ما يدور وراء الأبواب المغلقة فاكتشفنا أن نظام الدوحة كان يقدم الإخوان للأميركان على أنهم الحلفاء الذين يمكن الوثوق بهم وبقبولهم للديمقراطية وصندوق الانتخابات عكس الحركات السلفية والصوفية”.

وفي الختام قال إن “الولايات المتحدة خاضت تلك الحوارات من خلال مراكز أبحاث كان بعضها يحصل على تمويلات من قطر بينما كان حمد بن خليفة يقدم نفسه على أنه الحفيد الرابع عشر لمحمد بن عبد الوهاب وأنه قادر على تغيير الوضع داخل المملكة العربية السعودية من خلال ما كان يزعم أنها تأثيرات يحظى بها قبلياً ومذهبياً في الجزيرة العربية والخليج”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية