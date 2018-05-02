تفجير مفوضية الانتخابات..5 قتلى و3 جرحى يصلون مستشفى أبو سليم

أكد مصدر أمني بالعاصمة طرابلس وصول خمس وفيات الى مستشفى ابوسليم مصابة بالرصاص في حادثة الهجوم علي المفوضية العليا للانتخابات بغوط الشعال.

ومن جانبها أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، منذ قليل وصول 3 جرحى حالتهم خطيرة إلى مستشفى أبو سليم بطرابلس نتيجة الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات في غوط الشعال.

هذا وقال مصدر من داخل المفوضية العليا للانتخابات أن انتحاريين دخلا للمفوضية وأثناء دخولهما قاما بقتل اثنين من أفراد الشرطة المتواجدين في البوابة وانطلقا داخل المفوضية حيث فجرا نفسيهما داخل المقر، مضيفة أن التفجير الانتحاري المزدوج أسفر عن سقوط سبعة قتلى كحصيلة أولية.

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