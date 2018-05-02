نفى مصدر أمني ما تداوله عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية حول تعرض مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لهجوم مسلح بالتزامن مع التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس.

وتعرض مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«المتوسط» عدم تعرض أي عضو من أفراد البعثة الأممية في ليبيا للخطف أو الاحتجاز أو أي نوع من أنواع الأذى، قائلا: «إن كامل أفراد البعثة بخير وسلام ولم يتعرضوا لأي أذى».

وقال خالد عمر، مدير مكتب إعلام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا: «إن مجموعة من المسلحين بينهم انتحاري استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس اليوم الأربعاء».

وأضاف «عمار» في تصريحات لوكالات دولية، «إنه فر مع موظفين آخرين عند وقوع الهجوم»، لافتا إلى أن المهاجمين دخلوا المقر وأشعلوا النار فيه.

أكدت مصادر مسئولة بمفوضية الانتخابات ارتفاع ضحايا تفجير مقر المفوضية بطرابلس إلى 7 أشخاص بينهم أعضاء فى المفوضية، مشيرة إلى إصابة العشرات من أعضاء المفوضية والمدنيين فى التفجير.

وهاجم المقر عنصران من تنظيم داعش الإرهابى يرتديان أحزمة ناسفة، واللذان فجرا أنفسهما داخل مقر المفوضية العليا للانتخابات فى العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر «إن عدد القتلى والجرحى مرشح للزيادة خلال الساعات المقبلة، موضحة أن عناصر الأمن بمفوضية الانتخابات فى طرابلس اشتبكوا مع المقتحمين فى محاولة لمنعهم من تفجير أنفسهم داخل مقر المفوضية، مشيرا إلى هروع سيارات الإسعاف لمقر المفوضية.

The post مصدر أممي لـ«المتوسط»: لا صحة لوقوع هجوم على مقر البعثة في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

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