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المرصد تتحصل على صور دامية من داخل مفوضية الإنتخابات تظهر مقتل 5 من موظفيها على الأقل

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قام مسلحون صباح اليوم الثلاثاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس ، حيث قاموا بمهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى .

مدير عام المفوضية العليا للانتخابات سعد القصيبي قال في تصريح خاص للمرصد أن المهاجمين قد تمكنوا من اقتحام المبنى وقتل عنصرين من الحراسات او ثلاثة ، كاشفاً على أن المهاجمين قد قاموا بتفجير أنفسهم بعد اقتحام المبنى .

وأكد القصيبي أن موظفي المفوضية بخير مع وجود بعض الاصابات وأنهم كانوا محاصرين في أحد مباني المفوضية ساعة الهجوم الا أنهم بخير الان ، مبيناً أن المبنى الذي الذي تم اقتحامه احترق جراء التفجير .

واعتبر القصيبي أن هذا الهجوم ياتي لتعطيل العملية الانتخابية دون أن يؤكد من يقف ورائه ، مبيناً بأنهم  سينتظرون التحقيقات بشأن هوية المهاجمين .

ولم يتبين الحصيلة النهائية للقتلى الا ان شهود من المفوضية العليا للانتخابات اكدوا للمرصد سقوط ثلاثة رجال امن على الاقل وعدد اخر من موظفي المفوضية .

وتحصلت المرصد على صور من موقع الهجوم بينت وجود 5 من قتلى على الاقل من موظفي المفوضية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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