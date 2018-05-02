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وزارة الصحة: 3 جرحى حالتهم خطيرة يصلون إلى مستشفى أبو سليم بطرابلس نتيجة الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات في غوط الشعال وفقاً لإحصائيات غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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