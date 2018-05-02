ماذا قال مدير مفوضية الانتخابات بشأن تفجيرها؟

قال مدير عام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات سعيد القصبي إن فرق الاطفاء تعكف حالية على اخماد الحريق المندلع بمقر المفوضية كما أنهم يحاولون اسعاف الجرحى.

وأضاف القبصي في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ان مهاجمين قاموا باقتحام المفوضية وتفجير انفسهم.

من جانبه قال مصدر من داخل المفوضية إن انتحاريين دخلا للمفوضية وأثناء دخولهما قاما بقتل اثنين من أفراد الشرطة المتواجدين في البوابة وانطلقا داخل المفوضية حيث فجرا نفسيهما داخل المقر، مضيفا أن التفجير الانتحاري المزدوج أسفر عن سقوط سبعة قتلى كحصيلة أولية.

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