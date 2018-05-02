سقوط ثلاثة قتلى في هجوم انتحاري على المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس

سقط ثلاثة قتلى من رجال الأمن وعدد من الجرحى في هجوم انتحاري على مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وقال مصدر امني من جهاز الأمن المركزي بأن الهجوم نفذه ثلاثة انتحاريين، اثنان فجرا نفسيهما، والأخير قتل في اشتباكات مع رجال الأمن.

وأشار المصدر لموقع ليبيا الخبر إلى أن الحصيلة ما زالت أولية وستنشر معلومات إضافية عن الحدث خلال الساعات القادمة.

وذكر المصدر ان قوات الامن المركزي سيطرت على مقر المفوضية العليا للانتخابات مشيرا إلى تضرر مبنى الشؤون الاظارية والأمنية في المفوضية العليا للانتخابات.

من جانبه، قال مدير المفوضية العليا للانتخابات سعيد القضبي في تصريح للصحفيين إن الهجوم على مقر المفوضية انتحاريٌ، وجاري إنقاذ الجرحي، وانتشال القتلى.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر تصاعد الدخان من مبنى المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال غرب طرابلس.

الجدير بالذكر أن المفوضية العليا للانتخابات الليبية اعلنت نهاية مارس الماضي عن بلوغ سجل الناخبين2 مليون ناخب في اطار الاستعدادت الفنية للانتخاباتالليبية.

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