القيادة العامة : هجوم المفوضية محاولة إرهابية يائسة لتعطيل المسار الديمقراطي فى ليبيا

ليبيا – ادانت القيادة العامة للقوات المسلحة باشد العبارات الهجوم الانتحاري الارهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس .

وفى إيجاز صحفي تلقته المرصد من مكتب اعلام القيادة العامة ، فقد وصفت الاخيرة الهجوم بالجبان وبأنه ماهو الا محاولة يائسة من الارهاب لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا .

واكدت القيادة العامة بأنها تدعم و بقوة لهذا المسار مشيرة فى ذات الوقت الى انها لن تتوقف عن محاربة الارهاب حتى ينعم كل مواطن ليبي بالامان و يمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة.

وفى ختام بيانها اعتبرت القيادة العامة ضحايا الهجوم شهداء داعية الله ان يتقبلهم فى منازل الشهداء بعد ان سقطوا في هذا الهجوم الذي وصفته بالغادر.

المرصد – خاص

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