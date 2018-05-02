انعقاد الاجتماع التحضيري الثاني لنقابة دعم الصحفيين في مدينة بنغازي

بنغازي 02 مايو 2018 (وال) – عقد بقاعة مركز بنغازي الطبي الاجتماع التحضيري الثاني لنقابة الليبيين من أجل دعم الصحفيين وحمايتهم والسعي جاد على تأسيس النقابة لتحقيق أهدافها من خلال توفير حياة كريمة لأعضاء النقابة.

هذا وتهدف النقابة أيضاً إلى تعديل المرتبات وحل النزعات بين الصحفيين إلى جانب وضع ميثاق شرف لمهنه الإعلام، وحماية حقوق الملكية والتواصل مع هيأة صياغة الدستور وحماية الصحفيين عند تعرضهم للإرهاب إضافة إلى التواصل مع المؤسسات في الخارج وتدريب الكوادر الشبابية الليبية.

ومن جهته، أكد رئيس مؤسسة الإذاعات والتلفزيون حاتم العريبي بأن النقابات غير معتمدة من قبل مجلس النواب لذلك لابد من انتخاب لجنة تيسيرية يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب.

وأضاف العريبي أن النقابة ستعتمد على قاعدة بيانات تضم جميع الإعلاميين من قبل الجهات المختصة ومن ثم يقدم مقترح لمجلس النواب من أجل تأسيس واعتماد النقابة ستشرف عليها مفوضية الانتخابات.

وفي ذات السياق، ذكر رئيس مجلس إدارة الإعلاميين الرياضيين الأستاذ نصر المهدوي بأن النقابة في البداية لابد أن تقوم على أساس سليم بوجود جسم يعتمد عليه من أجل أن يكون هناك ميثاق شرف تسير عليه النقابة.

وأوضح بأن اختيار لجنة تأسيسية تيسيرية لابد أن تكون قائمة على شفافية وتستطيع حماية الصحفيين والإعلاميين المنتسبين لها وحماية حقوقهم. (وال – بنغازي) ر ع / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال