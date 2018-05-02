فيديو وصور.. آثار دامية لانفجار مفوضية الانتخابات بطرابلس

تحصلت المتوسط، على صور وفيديو يبين آثار الهجوم المسلح على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس ، حيث قاموا مسلحين تابعين لتنظيم داعش بمهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى.

أعلن مدير عام المفوضية العليا للانتخابات، سعيد القصبي، أن النيران بمبني مفوضية الانتخابات مازالت مشتعلة حتى الأن.

وأوضح “القصبي”، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن عدد الجرحى والقتلى في تزايد ولا نستطيع تحديد العدد الأن.

وكانت قد كشفت مصادر مسئولة، هوية مفجري مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، موضحة أنهم تابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن عنصرين من تنظيم داعش يلبسان أحزمة ناسفة اقتحم مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس وحدث الانفجار.

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