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شركة الكهرباء: هناك عجز متوقع في توليد الشبكة يقدر بـ 50 ميجاوات ولا وجود لطرح الأحمال اليوم الاربعاء

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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