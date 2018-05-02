شركة الكهرباء: هناك عجز متوقع في توليد الشبكة يقدر بـ 50 ميجاوات ولا وجود لطرح الأحمال اليوم الاربعاء

مدير مكتب الإعلام في وزارة الصحة عمر معتوق لـ «عين ليبيا»: معظم المصابين في التفجير الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات تم نقلهم إلى مصحة الشفاء الخاصة في غوط الشعال.