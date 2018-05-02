البعثة الأممية تدين الهجوم الانتحاري على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس

ليبيا – أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الإرهابي الاّثم الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، مقدمةً احر التعازي الى عائلات الضحايا الذين سقطوا اليوم.

البعثة الأممية أكدت في تغريدة لها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر” ورصدتها صحيفة المرصد على أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن المضي قدماً في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية لملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم بأسرع وقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية