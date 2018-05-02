السفير البريطاني يدين الهجوم الانتحاري على مقر مفوضية الإنتخابات

ليبيا – أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر عن إدانته الشديدة للهجوم الذي وقع اليوم الثلاثاء على مقر المفوضية العليا للإنتخابات في طرابس اليوم.

السفير البريطاني قدم وفقاً لتغريدة نشرتها السفارة في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر” ورصدتها صحيفة المرصد،تعازيه الحارة إلى أهالي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل العاجل للجرحى.

يذكر أن مسلحون قاموا صباح اليوم الثلاثاء بتنفيذ هجوم انغماسي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس من خلال مهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى.

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