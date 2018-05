«صحة الوفاق»: «دار الشفاء» تستقبل 3 جثث لضحايا تفجير المفوضية بينهم شرطي

المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني ارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات العليا بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة، في بيان لها، «أن الحصيلة التي تم رصدها حتى الآن هي 3 قتلى، بينهم 2 من المدنيين وشخص يرتدي لباس شرطة، الذين وصلت جثثهم إلى مصحة دار الشفاء بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة

وأكدت الوزارة أن مستشفى أبو سليم بالعاصمة طرابلس استقبلت 3 جرحى حالتهم خطيرة، على خلفية الهجوم الانتحاري على مقر مفوضية الانتخابات في غوط الشعال، وذلك وفقاً لإحصائيات غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وقال خالد عمر، مدير مكتب إعلام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا: «إن مجموعة من المسلحين بينهم انتحاري استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس اليوم الأربعاء».

وأضاف «عمار» في تصريحات لوكالات دولية، «إنه فر مع موظفين آخرين عند وقوع الهجوم»، لافتا إلى أن المهاجمين دخلوا المقر وأشعلوا النار فيه.

أكدت مصادر مسئولة بمفوضية الانتخابات ارتفاع ضحايا تفجير مقر المفوضية بطرابلس إلى 7 أشخاص بينهم أعضاء فى المفوضية، مشيرة إلى إصابة العشرات من أعضاء المفوضية والمدنيين فى التفجير.

وهاجم المقر عنصران من تنظيم داعش الإرهابى يرتديان أحزمة ناسفة، واللذان فجرا أنفسهما داخل مقر المفوضية العليا للانتخابات فى العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر «إن عدد القتلى والجرحى مرشح للزيادة خلال الساعات المقبلة، موضحة أن عناصر الأمن بمفوضية الانتخابات فى طرابلس اشتبكوا مع المقتحمين فى محاولة لمنعهم من تفجير أنفسهم داخل مقر المفوضية، مشيرا إلى هروع سيارات الإسعاف لمقر المفوضية.

