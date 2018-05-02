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فيديو من داخل مبنى المفوضية العليا للانتخابات في غوط الشعال اثناء الهجوم الارهابي اليوم 2/5/2018

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

قال خالد عمر، مدير مكتب إعلام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا: “إن مجموعة من المسلحين بينهم انتحاري استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس اليوم الأربعاء”.

وأضاف “عمار” في تصريحات لسكاي نيوز “إنه فر مع موظفين آخرين عند وقوع الهجوم”، لافتا إلى أن المهاجمين دخلوا المقر وأشعلوا النار فيه.

وأكدت مصادر مسئولة بمفوضية الانتخابات ارتفاع ضحايا تفجير مقر المفوضية بطرابلس إلى 9 أشخاص بينهم أعضاء فى المفوضية، مشيرة إلى إصابة العشرات من أعضاء المفوضية والمدنيين فى التفجير.

وفيما يلي الفيديو نقلا عن يوتيوب :

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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