«المتوسط» تتحصل على فيديو المواجهات وبداية الهجوم على «المفوضية»

المتوسط:

تحصلت المتوسط، على مقطع فيديو يبين بداية الهجوم المسلح على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس ، حيث قاموا عناصر تنظيم داعش بمهاجمة المبنى وقتل عنصرين من عناصر الحراسة قبل اقتحام المبنى.

وكانت قد كشفت مصادر مسئولة، هوية مفجري مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، موضحة أنهم تابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن عنصرين من تنظيم داعش يلبسان أحزمة ناسفة اقتحم مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس وحدث الانفجار.

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